In Francia verranno rimborsate le spese per i preservativi su ricetta medica

Come dichiarato nel comunicato del ministero della Sanità francese, la vendita di preservativi in confezioni da 6, 12 e 24 pezzi sarà effettuata in farmacia dietro la presentazione di una prescrizione medica. Questa misura è stata introdotta per rafforzare la lotta contro le malattie a trasmissione sessuale, in particolare l'Aids.

"In particolare riguarderà la marca di preservativi EDEN. Questa misura è stata annunciata oggi, 27 novembre, e dal 10 dicembre sarà coperta dall'assicurazione sanitaria", ha detto un rappresentante del ministero della Sanità.

Ha spiegato che tutti i cittadini a prescindere dal sesso possono ottenere i contraccettivi a queste condizioni. "Ma se, per esempio, una persona guadagna 4mila euro al mese, non si divertirà a scegliere una marca di preservativi per cui verrà rimborsato il denaro. Dato il suo tenore di vita, non so se sarà pronto a questo. D'altra parte un gran numero di giovani dai 18 ai 25 anni contrae l'Hiv ogni anno e, considerando il loro basso potere d'acquisto, abbiamo deciso di facilitare l'acquisto di preservativi per proteggere la loro salute, in quanto l'assicurazione sanitaria provvederà ai rimborsi", ha affermato l'interlocutore dell'agenzia.