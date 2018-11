Genetisti scoprono radici russe nell'epidemia di peste del Medio Evo

Lo si afferma in un articolo pubblicato sulla rivista PNAS.

"Il principale "untore" della peste, secondo le nostre stime, non erano i topi, ma i mercanti che compravano e vendevano varie pellicce, così come le persone che entravano con loro in contatto. Dopo essere iniziata a Novgorod e Bolgar, i cui commercianti avevano iniziato ad acquistare pellicce dai popoli delle "terre oscure" degli Urali nel primo trentennio del XIV secolo, si è diffusa in tutta Europa", scrivono Boris Schmid dell'Università di Oslo (Norvegia) e i suoi colleghi.