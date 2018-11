“Sostituire Lenin con una copia è vilipendio a sentimenti dei credenti”

I militanti del partito “Comunisti di Russia” chiedono di indagare per vilipendio a sentimenti religiosi l'iniziativa del consigliere regionale di San Pietroburgo Vladimir Petrov, che ha proposto di sostituire la salma di Vladimir Lenin nel Mausoleo con una copia.

La scorsa settimana Sergey Malinkovich, segretario esecutivo del comitato centrale del partito, ha inviato la richiesta corrispondente all'assemblea legislativa.

Ha chiarito a Sputnik che "i sostenitori del marxismo-leninismo possono essere considerati come credenti, dal momento che questa ideologia ha ben delineati tutti i segni di un culto della personalità del fondatore dell'ideologia".

Inoltre, secondo Malinkovich, l'idea di Petrov deve essere controllata anche per la violazione dell'articolo 282 — "Incitamento all'odio o all'ostilità, nonché spregio della dignità umana". Secondo il politico comunista, Petrov crea tensioni tra i sostenitori dell'ostentazione del corpo di Lenin nel Mausoleo e quelli che che lo vogliono seppellire.

"Provoca conflitto e in una forma molto approssimativa propone non solo di seppellirlo, ma di creare una specie di manichino al suo posto. A nostro avviso è una palese violazione dell'articolo di legge", ritiene Malinkovich.

In precedenza Vladimir Petrov aveva proposto di istituire una commissione speciale che avrebbe affrontato la questione della sepoltura del corpo di Lenin. Secondo il deputato, il padre della rivoluzione russa dovrebbe essere sepolto secondo la sue ultime volontà, organizzando una processione di lutto in occasione del centenario della sua morte nel 2024. Allo stesso tempo Petrov ha notato l'importanza di "conservare l'ordine e le tradizioni", quindi, secondo lui, il corpo di Lenin nel Mausoleo potrebbe essere sostituito da una copia di cera o in gomma-polimero.