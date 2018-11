Il Giappone vuole acquistare centocinquanta caccia americani

Secondo l'agenzia, i piani del governo sono legati al rafforzamento militare della Cina, e sono anche una risposta alla domanda del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per acquistare più armi americane. L'F-35 dovrà sostituire l'F-15.

Inizialmente, Tokyo aveva in programma di acquistare 42 caccia F-35A, ma poi si è decisa ad acquistare un centinaio di aerei. Oltre all'F-35A, anche l'F-35B sarà acquistato.

Il costo di un F-35 è di circa 88 milioni di dollari. L'acquisto di caccia al Giappone costerà più di un trilione di yen (circa nove miliardi di dollari).

La decisione di acquisto verrà approvata dopo che il governo prenderà la guida della difesa nazionale nel mese di dicembre. Ora in Giappone ci sono 200 F-15, la metà dei quali non può essere modernizzata. Nel mese di settembre, il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha assicurato Donald Trump che Tokyo è pronta ad acquistare dagli Stati Uniti armamenti, ha riferito Nikkei Asian Review. Il leader americano ha esortato il Giappone a importare più merci americane per superare il deficit commerciale tra i paesi.