L'Europa è interessata al rispetto del Trattato INF, ha detto Heiko Maas

"Possiamo perdere più di tutti dal conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina, e anche per il peggioramento strategico delle relazioni tra gli Stati Uniti, da un lato, e la Russia e la Cina, dall'altro".

Maas ha esortato a "rafforzare la coesione in Europa". L'Europa deve affermare le sue condizioni geopolitiche, che sono determinate dal conflitto sempre più aggravato tra le grandi potenze.

"L'incertezza nella conservazione del trattato INF, che ha messo fine alla corsa agli armamenti nucleari nel campo dei missili a medio raggio tra USA e URSS, è un esempio di minaccia per l'Europa, in caso di escalation in una competizione strategica tra USA e Russia. Noi in Europa, prima di tutti, traiamo vantaggi da questo contratto e siamo quindi molto interessati al fatto che sia rispettato" ha detto.