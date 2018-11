SBU: dipendenti del controspionaggio tra i detenuti delle navi della Marina

Il capo del servizio di sicurezza dell'Ucraina in un colloquio telefonico ha confermato che a bordo delle navi fermate c'erano membri dei servizi di sicurezza.

Il servizio stampa del Ministero ha osservato che gli ufficiali hanno svolto attività di "controspionaggio per garantire l'unità della marina ucraina". L'SBU sostiene che sui detenuti ora è esercitata pressione.

"Il Consiglio di sicurezza dell'Ucraina, come di sua competenza, adotta tutte le misure necessarie per la liberazione dei prigionieri ucraini per restituirli alle loro famiglie", ha aggiunto il dipartimento.

Ieri l'FSB ha detto che la provocazione delle navi ucraine è stata coordinata da due dipendenti della SBU, che hanno eseguito l'ordine dato dalle autorità di Kiev.

La provocazione nello Stretto di Kerch

Domenica mattina le navi della marina ucraina "Berdiansk", "Nikopol" e "Yana Kapu", violando gli articoli 19 e 21 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, hanno attraversato il confine di Stato della Russia, entrando nel bacino temporaneamente chiuso e compiendo manovre pericolose. Non hanno risposto alle richieste delle navi russe. E' stata presa la decisione di usare le armi. Tutte e tre le navi sono state fermate a 20 chilometri dalla costa russa, a 50 chilometri a sud-ovest dal solito luogo di passaggio delle navi nello stretto di Kerch, sotto il ponte di Crimea.

Durante l'incidente sono stati feriti tre militari ucraini. Hanno avuto assistenza medica, non sono in pericolo di vita.

La Russia ha aperto un procedimento penale per violazione del confine di Stato e ha proposto di discutere la situazione nel Mar D'Azov al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ieri, ma la maggioranza dei votanti ha bloccato la richiesta.