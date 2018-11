Sceneggiatore dei Simpsons: non c'è propaganda del Cremlino in Masha e Orso

© Foto : In Occidente accusano Masha e Orso di fare propaganda russa

Ha commentato la pubblicazione del Times , i cui critici hanno definito Masha e Orso un elemento "di propaganda del Cremlino" e uno strumento di "soft power" della Russia. In particolare, il professor Anthony Gliss dell'università di Buckingham ha fatto notare l'assertività e la determinazione di Masha e ha espresso il parere che si comporta come Putin, "assume tanto su di sé".

In un'intervista a Sputnik Reiss ha ammesso di non capire cosa dicono gli esperti. La propaganda, secondo lui, non c'è.

"Penso che Masha e Oorso lo trasmettano in America, ma io l'ho visto in un festival di animazione in Bosnia. Mi sono stati mostrati alcuni episodi e ho detto: "Sì, è il miglior cartone animato! Diamogli il primo premio". Gli organizzatori mi hanno risposto che non potevano dargli premi ogni anno. Penso che sia un classico, diventerà tra i migliori esempi di animazione", ha detto.