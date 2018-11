Gli esseri umani restano coscienti per poco tempo anche dopo la morte

I ricercatori hanno fatto la scoperta monitorando i casi di arresto cardiaco in Europa e USA.

Hanno scoperto che le persone che sono state riportate in vita erano in grado di descrivere quello che era accaduto, incluse le conversazioni tra i medici e le infermiere, questo dopo che il loro cuore aveva smesso di battere.

Il dottor Sam Parnia, che ha guidato la ricerca, ha spiegato:

"Descrivono di vedere medici e infermieri che lavorano, descrivono di avere sentito conversazioni complete, di cose visive che stavano succedendo, che altrimenti non sarebbero loro note".

Il momento in cui un paziente viene dichiarato morto si basa tutto sul momento in cui il cuore si ferma. Tecnicamente parlando, è così che si ottiene l'ora della morte.

Dopo che il cuore smette di battere, il sangue smette di circolare verso il cervello e inizia a spegnersi.

Ma questo processo può richiedere ore per essere completato, lasciando una finestra di tempo in cui una persona, ufficialmente morta, è ancora consapevole di ciò che sta accadendo intorno a sè.

Il team di ricercatori, della Stony Brook University of Medicine di New York, spera che il loro lavoro contribuirà a migliorare il trattamento degli arresti cardiaci e prevenire le lesioni cerebrali durante la rianimazione.

Il dottor Parnia ha aggiunto:

"Allo stesso tempo, studiamo anche la mente umana e la coscienza nel contesto della morte, per capire se la coscienza smette di esistere o se continua dopo che si muore per un certo periodo di tempo, e come ciò si riferisce a ciò che sta accadendo all'interno del cervello in tempo reale".

La domanda su cosa succede quando moriamo è ancora uno dei più grandi misteri della vita, ma la ricerca mostra che c'è una specie di vita dopo la morte.