Ragazza russa vince campionato mondiale di pasticceria in Lussemburgo

La vincitrice del concorso ha dichiarato a Sputnik che quasi tremila persone da tutto il mondo hanno partecipato al torneo in Lussemburgo. Il campionato si svolge ogni quattro anni, sia le squadre che i singoli partecipanti competono.

"Il campionato del mondo in Lussemburgo è uno dei più grandi. Il campionato del mondo e le Olimpiadi sono i due concorsi più significativi (nell'arte pasticcera) che si tengono nel mondo", ha detto Isayeva.

Ha notato che ha raggiunto il Lussemburgo con il marito nella sua auto, dato che il suo lavoro per il concorso non sarebbe potuto entrare nella cabina di un aereo.

"Abbiamo viaggiato con mio marito per cinque giorni in macchina, perché il lavoro era fantastico: non si poteva portarlo in cabina come bagaglio a mano, e nel bagagliaio la condensa lo avrebbe danneggiato, e quindi non avrebbe avuto senso andare lì. Per quanto riguarda gli altri tipi di trasporto, non c'erano degli orari che mi andassero bene. Il lavoro è stato duro, due parti principali: uno di 82 centimetri e l'altra di circa 60 centimetri ", dice Isaeva.

La daghestana ha presentato al concorso una composizione stata realizzata ispirandosi al film "Big Friendly Giant".

"Ho partecipato a una competizione individuale e ho ricevuto l'oro: nella mia nomination sono state chiamate moltissime persone, ma solo tre opere hanno preso l'oro, inclusa me", ha concluso Shahsalan.