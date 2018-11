LG potrebbe produrre un telefono con 16 fotocamere

Pare che un tale numero di fotocamere sia necessario per creare immagini 3D in cui gli oggetti possono essere spostati liberamente. Si potrà anche combinare le immagini di diversi obiettivi scattate contemporaneamente con impostazioni diverse oppure si potrà scegliere lo scatto migliore scattato su più sensori. Accanto al modulo della fotocamera c'è uno specchietto per i selfie.

A fine novembre, è stato riferito che Samsung prevede di rilasciare un telefono con sei fotocamere. Il Galaxy S10 sarà disponibile in quattro versioni, la più costosa delle quali è la Beyond X che riceverà una fotocamera principale con sei moduli e uno schermo da 6,7 pollici. L'annuncio è previsto per febbraio 2019.