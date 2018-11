Media: Australia, pilota addormentato supera pista di atterraggio di quasi 50 km

Un pilota, durante un volo charter da Devonport in Australia alla vicina isola di King, si è addormentato alla guida dell’aereo mancando superando la pista di atterraggio di 46 chilometri, riporta la pubblicazione australiana.

Come scrive il quotidiano, l'incidente è avvenuto intorno alle sette l'8 novembre, tuttavia, è diventato noto solo ora.

Il pilota del velivolo Piper PA-31 della compagnia aerea Navajo Vortex Air conduceva il primo volo dei sette in programma per quel giorno. L'aereo è atterrato in sicurezza, nessuno è rimasto ferito.

Tuttavia, l'Australian Bureau of Transport Security ha avviato un'indagine sull'incidente, definendo questo caso "una violazione delle prestazioni del pilota", scrive il quotidiano. Nell'ambito dell'indagine, l'ufficio controllerà il pilota e verificherà le procedure operative della compagnia aerea.