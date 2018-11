Ecco le città russe con la miglior qualità della vita

Tyumen, Grozny e Mosca sono considerate le città con la miglior qualità della vita in Russia, risulta dall’Università di Finanza presso il governo della Federazione Russa. Lo comunica il proretore dell’università Aleksey Zubez a RG.

Lo studio ha preso in considerazione indicatori quali la qualità dell'assistenza medica, lo stato dell'infrastruttura stradale, il livello della cultura e dell'istruzione, il lavoro del settore abitativo e dei servizi pubblici e il volume della costruzione di nuovi alloggi. Inoltre, gli esperti hanno preso in considerazione la qualità del lavoro delle autorità cittadine, la valutazione della popolazione del loro livello di reddito e la comodità della città in cui vivere, nonché gli atteggiamenti migratori.

Nonostante Tyumen non sia leader in nessuno dei parametri, si è classificata tra le prime dieci migliori città russe in tutte le classifiche dell'Università di Finanza. Pertanto, secondo l'indice finale, la città ha ricevuto il primo posto.

Al secondo posto c'è Grozny. La capitale della Cecenia è al primo posto in indicatori come la qualità delle strade, qualità degli alloggi e dei servizi pubblici, il volume di costruzione e le comodità per i cittadini.

"Gli abitanti di Grozny amano la loro città e l'apprezzano molto", ha detto Jag.

Tra le prime cinque posizioni c'erano anche Mosca, Kazan e Sochi.

"Mosca è tra i leader in termini di indicatori come medicina, alloggi, utenze e il livello di reddito della popolazione", ha detto il rettore dell'università.

Per quanto riguarda Kazan, questa città è molto apprezzata in quasi tutte le posizioni. Tuttavia, nella capitale del Tatarstan ci sono "alcuni problemi con l'accessibilità dell'istruzione e della cultura", come a Sochi.

Nella top ten sono state incluse anche Ekaterinburg, San Pietroburgo, Cherepovets, Tula e Surgut.

Gli esperti hanno utilizzato i risultati degli studi sociologici condotti nel 2018 in 78 città del paese con una popolazione di oltre 250.000 persone, così come i dati di Rosstat.