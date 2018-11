Russia, i contatti telefonici segreti del Cremlino saranno venduti all’asta

La rete telefonica segreta del Cremlino, voluta negli anni Venti da Lenin, era comunemente chiamata Vertushka (in russo, il disco combinatore del telefono). In epoca sovietica, i telefoni erano sprovvisti di numeri, bastava girare una manovella un paio di volte per mettersi in contatto con il centralino, il quale metteva in contatto i due abbonati. All'interno del Cremlino invece esistevano i telefoni con il disco combinatore, quindi i funzionari potevano contattarsi combinando il numero desiderato sull'apparecchio. La comunicazione era diretta.

Alcuni numeri segreti sono già stati pubblicati dal sito della casa d'asta Litfond, responsabile della vendita dell'oggetto. Per esempio, al 2604 rispondeva il maresciallo Semyon Budonny; al 2840 Beria dalla sua dacia.

L'asta sarà aperta alle 19;00 e il prezzo di partenza sarà 32.000 rubli (420 euro circa).