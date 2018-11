Elon Musk: è possibile che io stesso mi trasferisca su Marte

Il fondatore e CEO di SpaceX, Elon Musk, in un’intervista ad Axios, ha affermato che c’è il 70% delle possibilità che egli stesso si trasferisca sul pianeta rosso.

"Recentemente abbiamo fatto diverse scoperte che mi hanno incoraggiato parecchio", ha spiegato.

Musk ha aggiunto che Marte non diventerà un rifugio per ricchi, perché "la probabilità di morire su Marte è molto più alta che sulla Terra".

Egli ha aggiunto che il biglietto per il volo costerà circa 200.000 dollari.

Lo scorso settembre, Musk ha annunciato che SpaceX sta sviluppando un nuovo razzo multiuso per i voli su Marte e la Luna. Lo stesso vettore potrebbe essere utilizzato per spstarsi da un punto all'altro della Terra, in meno di un'ora.

La SpaceX intende inviare due missioni su Marte entro il 2022. Nei prossimi quattro anni prevede di risolvere tutti i problemi tecnici e occuparsi della questione di rifornire acqua ai futuri colonizzatori del pianeta rosso. Inoltre, è necessario stabilire sistemi di supporto vitale, fornitura di energia e estrazione di risorse minerarie per le future missioni.