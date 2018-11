Russia, stilata la classifica delle regioni dove si consuma meno alcol

L'indice di sobrietà delle regioni è stato calcolato tenendo in considerazione sei criteri: il numero di morti per alcolismo, il numero di ricoveri per alcolismo, il numero di crimini commessi in stato di ebbrezza, la quantità di alcol venduto nella regione; l'efficacia delle leggi contro l'alcolismo e la produzione illegale di alcol. Ad ogni regione è stato assegnato un punteggio: più basso è il punteggio, migliore è la situazione nella regione.

Nelle prime cinque posizioni si trovano le repubbliche caucasiche: Cecenia (12,78 punti), Inguscezia (12,82), Daghestan (14,18), Karachay-Cherkessia (20,02), Cabardino-Balcaria (20,7).Seguono, nella top ten, l'oblast di Belgorod (22,51), l'oblast di Tjumen (22,52), il kraj di Stavropol (23,61), l'oblast di Volgograd (24,24) e la Repubblica di Kalmykia (26,48).

Mosca, San Pietroburgo e Sebastopoli si sono piazzate rispettivamente al 17esimo (30,56), 19esimo (31,1) e il 26esimo (32,22) posto.

Le cinque regioni più "alcolizzate" sono: la regione autonoma di Chukotka (48,44), la regione di Magadan (46.98), la regione autonoma di Nenec (46,85), la regione di Sakhalin (45,88) e la Repubblica di Komi (45,46).