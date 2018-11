Spazio, stasera l'atterraggio su Marte della sonda InSight

Ultime ore di conto alla rovescia per l'atterraggio della sonda marziana Mars InSight, lanciata sette mesi fa e destinata allo studio dei terremoti e della struttura geologica del Pianeta Rosso.

Il lander sarà il primo a raggiungere Marte dal 2012, quando toccò a "Curiosity" toccare il suolo marziano alla ricerca di campioni di roccia che potessero preservare le tracce di una remota vita unicellulare.

InSight dovrà per prima cosa sopravvivere alla fase di ingresso nell'atmosfera, in cui dovrà rapidamente decelerare da una velocità di 19.000 chilometri orari ad appena otto: l'ingresso nell'atmosfera è previsto per le 20.47 ora italiana; seguiranno quelli che la Nasa ha definito solo in parte scherzando "sei minuti e mezzo di terrore". Le statistiche infatti dicono che delle 43 missioni lanciate verso Marte solo 18 sono atterrate indenni — un tasso di circa il 40%.

Se tutto va bene, i primi segnali con la conferma dell'avvenuto atterraggio arriveranno alle 21.01.

Fonte: Askanews