I bagni della ISS sono infestati da batteri spaziali potenzialmente infettivi

Gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale convivono con una colonia di batteri spaziale.

© Sputnik . Roscosmos Dall'ISS si parla della paura principale degli astronauti

Secondo i ricercatori del California Institute of Technology, che hanno pubblicato le loro scoperte sulla rivista BMC Microbiology, l'avamposto orbitante ospita cinque varietà di Enterobacter, un batterio a forma di bastoncello simile a organismi infettivi che infettano i pazienti ospedalieri, i neonati, in Africa e nel Nord America. I campioni dei microbi sono stati prelevati da una toilette e da un'area di esercizio sulla stazione spaziale.

"Abbiamo rivelato che i genomi dei cinque ceppi di Enterobacter ISS erano geneticamente più simili a tre ceppi recentemente scoperti sulla Terra. Questi tre ceppi appartenevano a una specie di batteri, chiamata Enterobacter bugandensis, che causa malattie nei neonati e nei pazienti gravemente malati, che è stato ricoverato in tre diversi ospedali (nell'Africa orientale, nello Stato di Washington e in Colorado)", ha dichiarato Kasthuri Venkateswaran, uno scienziato del laboratorio che ha commissionato lo studio.

Il gruppo di ricerca ritiene che i batteri nella loro forma attuale non costituiscano una minaccia per la salute umana. Tuttavia, avvertono che i "batteri spaziali" dovrebbero essere monitorati in quanto potrebbero potenzialmente rappresentare un rischio per le future missioni.

Anche se i batteri non sembrano essere virulenti per gli umani nella loro forma attuale, gli scienziati c'è un 79% di possibilità che possa provocare una malattia.