Marina russa svela cosa sono pronti a fare i marinai ucraini

Il servizio stampa del dipartimento di frontiera della Crimea dell'FSB ha affermato che tre navi della marina ucraina, in violazione degli articoli 19 e 21 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, hanno attraversato il confine di stato russo, sono entrate nell'area russa temporaneamente chiusa e si sono spostate dal Mar Nero allo stretto di Kerch. Le azioni provocatorie delle tre navi della Marina ucraina continuano da diverse ore, l'FSB della Russia sta prendendo tutte le misure necessarie per frenare questa deliberata provocazione, ha detto il centro per le pubbliche relazioni del FSB.

"Le autorità ucraine sta allargando l'aggressione nella regione del Mar Nero-Azov perché tutto ciò che fanno sulla terra non ha alcuna risonanza, quindi sono passati al mare, le loro provocazioni aumenteranno. Sottolineo che stiamo avvisando i marinai che si stanno eseguendo gli ordini (del presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko) di compiere un'azione disastrosa, al punto di organizzare l'autoaffondamento ", ha detto Nenashev a Sputnik.

Secondo lui, le guardie di frontiera della Russia e i marinai della flotta del Mar Nero avevano presunto la probabilità di provocazioni da parte dell'Ucraina, avevano previsto la situazione e ed erano pronti ad affrontarla. "Le guardie di frontiera e i marinai della costa del Mar Nero avevano prevista questa situazione, questa provocazione era stata calcolata e le forze di frontiera marittime ricevono il più alto grado di preparazione, tutte le risorse necessarie sono pronte a a far ragionare con i leader ucraini e quindi chiedere loro di porre fine alla provocazione", ha detto Nenashev.

Tre navi della marina ucraina hanno violato il confine di stato della Federazione Russa e si stanno spostando verso lo stretto di Kerch.

Secondo lui, le autorità ucraine violano le norme di navigazione, mentre la Russia agisce in conformità con le norme del diritto marittimo internazionale e non ricorre a metodi violenti per risolvere il conflitto marittimo che ne deriva.

"Ovunque ci sia un regime di responsabilità statale per la zona di mare, la Russia è responsabile dello Stretto di Kerch. La Russia agisce in conformità con le norme del diritto internazionale. Mandare in massa i nostri marinai sulle navi ucraine non è un metodo per impedire che la violazione delle frontiere avvenga. Il metodo duro è l'affondamento delle navi. La Russia ha tutti i motivi qui per usare la forza per risolvere la situazione", ha aggiunto Nenashev.