Scienziati scoprono metodo efficace per smettere di fumare

I ricercatori della Western University in Canada hanno concluso che per combattere il fumo è possibile usare l'avversione e la condanna pubblica a questa dipendenza. Le loro scoperte sono state illustrate nel Journal of Consumer Affairs.

Gli esperti hanno condotto un esperimento online con 156 fumatori americani. Ai fumatori gli venivano mostrati pacchetti di sigarette con lo slogan "Così la gente guarda i fumatori" con le foto di persone con varie espressioni facciali. I pacchetti ritraevano o tre persone che avevano un'espressione facciale neutra, e su altri con l'espressione di disgusto era chiaramente leggibile.

È risultato che i volontari che hanno visto i pacchi con le persone che li "giudicavano", spesso provavano vergogna e si sentivano colpevoli. Come hanno dimostrato le statistiche, la loro motivazione a smettere di fumare è aumentata. Tuttavia, in quei soggetti per i quali il fumo faceva parte del loro stile di vita, quasi non rispondevano a tali pressioni, osserva N + 1.

In precedenza, gli scienziati hanno scoperto un vantaggio inaspettato del divieto di fumare nei luoghi pubblici. Si è scoperto che tali misure riducono significativamente il livello medio della pressione sanguigna alta nei fumatori passivi.