Esperto svela perché Poroshenko ha ordinato di violare i confini della Russia

Il servizio stampa del dipartimento di frontiera della Crimea del FSB ha comunicato in precedenza che tre navi della Marina ucraina avevano attraversato il confine di stato della Federazione Russa, entrando temporaneamente nelle acque chiuse della Russia e navigando dal Mar Nero allo stretto di Kerch. Le azioni provocatorie delle tre navi della Marina ucraina si sono protratte per diverse ore, l'FSB della Russia sta prendendo tutte le misure necessarie per frenare questa deliberata provocazione, ha detto il centro per le pubbliche relazioni del FSB.

© Foto : Border Service of the Federal Security Service of the Russian Federation in Crimea