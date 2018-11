In Germania hanno vietato ai bambini di scrivere lettere pubbliche a Babbo Natale

Il problema è che i bambini di solito scrivono non solo i loro desideri, ma anche il loro nome, età e indirizzo in modo che Babbo Natale sappia dove consegnare i regali. Per legge, le autorità devono ottenere un'autorizzazione scritta dai genitori di ogni bambino che vuole scrivere una lettera e assicurarsi che capiscano che i loro dati potrebbero diventare accessibili a terzi.

Attualmente stanno lavorando per creare un documento che dovranno compilare i genitori per i loro figli per mantenere la tradizione natalizia. Allo stesso tempo, un portavoce della Commissione europea ha dichiarato che l'interpretazione delle autorità della città è sbagliata.