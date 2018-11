Ministro Esteri tedesco: per risolvere i conflitti internazionali, dialogo con la Russia

L'Unione europea ha bisogno di un dialogo con la Russia per risolvere i conflitti internazionali, ha detto in un'intervista al Rheinische Post il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas.

"Potremmo condurre negoziati per annullare le sanzioni solo quando saremo in grado di realizzare accordi di Minsk", ha detto il ministro degli Esteri della Repubblica federale tedesca.

"La mia posizione nei confronti della Russia dipende esclusivamente dal tipo di azione che ha il governo russo. Abbiamo bisogno di un dialogo con la Russia per risolvere i conflitti internazionali. Per fare questo, tuttavia, dobbiamo anche essere chiari a formulare le nostre aspettative. Questo vale per il ruolo della Federazione russa non solo in Ucraina, ma anche nella guerra siriana", ha detto Heiko Maas.

Inoltre, il capo della diplomazia tedesca ha fatto chiaramente capire in quali condizioni l'Unione Europea potrebbe avviare negoziati per la revoca delle sanzioni economiche contro Mosca. "Il nostro obiettivo immediato è quello di stabilizzare la situazione in Ucraina e ottenere una vero tregua. Negoziare l'annullamento delle sanzioni sarà possibile solo quando saremo in grado di realizzare gli accordi di Minsk" ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas.