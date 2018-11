Difesa: video dello scambio degli ostaggi e dei militanti in Siria

Il ministero della Difesa russo ha pubblicato sul canale ufficiale di YouTube il video dello scambio dei prigionieri e dei militanti, in Siria.

In precedenza il direttore del Centro russo per la riconciliazione delle parti in conflitto il tenente generale Sergey Solomatin ha riferito che l'opposizione armata e le autorità siriane hanno fatto uno scambio, di 10 ostaggi e 10 prigionieri dei militanti rispettivamente, nella zona di Aleppo, nel quadro degli accordi di Astana.

Hanno anche aggiunto che lo scambio è organizzato con la partecipazione di rappresentanti del Ministero della Difesa della Federazione russa del formato del vertice di Astana.

Il video di 45 secondi mostra come si è verificato lo scambio di prigionieri. La colonna di auto procede sotto la supervisione turco-iraniana, ma anche della mezzaluna rossa siriana. Tra i prigionieri c'erano donne e anziani, che hanno rilasciato commenti ai giornalisti.