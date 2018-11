Aleppo: cure mediche per 73 residenti dopo l'attacco chimico

"Tutti gli ospedalizzati hanno respiro affannoso, gli occhi lacrimano. In medicina, si chiama allergia al gas", ha detto.

© Sputnik . Ilya Pitalev Siria, attacco chimico ad Aleppo. Diversi civili intossicati

Uno dei testimoni del bombardamento, Ahmed Mohammed, ha detto ai giornalisti che i primi segni di avvelenamento non sono stati percepiti immediatamente.

"Mio fratello era a casa, ha sentito che bombardavano ma ha pensato che non succedesse niente. Tuttavia, dopo due ore la sua salute è peggiorata, gli è diventato difficile respirare, lo ha aiutato l'ambulanza", ha detto.

Una residente della strada al Nilo, sotto attacco, Galia Ali, ha detto che in ospedale le hanno prestato il primo soccorso, dopo di che è riuscita a tornare a casa. "Ma poi si è sentita male mia figlia e io e la mia famiglia l'abbiamo portata in ospedale", ha aggiunto la donna.

In precedenza il quotidiano al-Watan ha riferito che il numero delle vittime civili per il bombardamento dei militanti del quartiere della città siriana di Aleppo con munizioni contenenti sostanze letali, ha ucciso 65 persone. A sua volta lo ha riferito il portavoce del ministero della Difesa della Russia, il generale Igor Konashenkov, in seguito ai bombardamenti sono morte 46 persone, tra cui otto bambini. Secondo i dati preliminari, le bombe erano al cloro.