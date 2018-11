La Francia restituirà al Benin 26 oggetti d'arte

"L'iniziativa avviata dalla proposta del museo Branly, nella persona dell'ex presidente della Francia, Jacques Chirac, del Ministero della cultura, del presidente della Repubblica Emmanuel Macron, prevede di restituire immediatamente 26 oggetti che in precedenza richiedevano le autorità del Benin. Gli oggetti sono stati portati via dal Palazzo Beanzin dal generale Dodds come bottino di guerra dopo le sanguinose battaglie nel 1892. Queste reliquie possono essere presentate al pubblico in Benin, così come al pubblico internazionale in un ambizioso progetto museale della Repubblica del Benin", si legge nel messaggio.

Inoltre, si osserva che il governo prenderà tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, per assicurare il ritorno degli oggetti, ma anche di fornire aiuto agli scienziati del museo, che fino ad ora hanno provveduto alla conservazione di manufatti storici.

Macron ha invitato i musei a partecipare attivamente al processo e ha anche proposto di tenere una riunione a Parigi nel primo trimestre del 2019 con partner africani ed europei per "costruire queste nuove relazioni e politiche di scambio".