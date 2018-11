Il presidente ucraino Petro Poroshenko, durante una conferenza stampa, ha denunciato i numerosi tentativi che la Russia avrebbe fatto per cercare di interferire nelle prossime elezioni presidenziali e politiche in Ucraina.

"Le elezioni presidenziali e politiche si terranno in Ucraina l'anno prossimo. Ed è molto importante non permettere che la Russia interferisca in queste elezioni. Tuttavia già in questo momento assistiamo a numerosi tentativi… I nostri sforzi comuni ci danno la speranza di riuscire a fronteggiare in modo efficace queste minacce", ha detto Poroshenko.

Egli ha spiegato che si tratta soprattutto di propaganda, disinformazione e attacchi informatici.