Francia, circa 81mila persone hanno partecipato a proteste (VIDEO)

Lo ha detto il ministro degli interni francese Christophe Castaner, sottolineando che 8.000 persone sono scese per le strade di Parigi.

"Vediamo una riduzione significativa a livello nazionale. A partire dalle 11, 81mila persone hanno partecipato a dimostrazioni in diversi luoghi in tutta la Francia. Per quanto riguarda la situazione a Parigi, 8.000 persone hanno partecipato alle proteste, di cui 5.000 agli Champs-Elysees", ha detto Castaner.

Le proteste per l'aumento del prezzo del carburante sono iniziate in Francia il 17 novembre. Secondo il Ministero dell'Interno francese, più di 287mila persone hanno partecipato alle proteste di sabato scorso. Il prezzo del gasolio in Francia è aumentato di circa il 23 per cento quest'anno, mentre il prezzo della benzina è aumentato del 15 per cento. I prezzi sono destinati ad aumentare ulteriormente nel mese di gennaio.

