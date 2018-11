Bielorussia, varata legge per limitare la libertà su Internet

Per commentare qualsiasi notizia in internet, sarà richiesto il proprio contatto telefonico. Lo riferiscono i media bielorussi, citando il ministro dell’informazione Alexander Karlyukevich.

"Chiunque voglia commentare una notizia su taluno o talaltro sito internet, dovrà inserire il proprio numero di telefono per ricevere un sms con il codice pubblicare il commento", ha spiegato il ministro.

Egli ha sottolineato che non si tratta di limitazione alla libertà di espressione, ma solo un modo per controllare che non si trasgredisca la legislazione statale.

Le modifiche alla legge sui mass media entreranno in vigore il primo dicembre. I siti internet raccoglieranno i dati personali degli utenti e dei loro dispositivi, per motivi di sicurezza, e dovranno fornirli alle autorità statali se essi lo richiederanno.