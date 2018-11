Siria, Mosca: nelle ultime 24 ore oltre mille rifugiati sono tornati nel paese

"Nelle ultime 24 ore, un totale di 1.031 persone sono ritornate nella Repubblica Araba Siriana da stati stranieri: 186 persone (55 donne e 95 bambini) hanno lasciato il Libano per la Siria attraverso i valichi di Jaydet-Yabus e Talkalakh, e 845 persone (253 donne e 431 bambini) sono ritornate dalla Giordania attraverso il valico di Nasib", si legge nel bollettino.

Dal 18 luglio, secondo il bollettino, 157.518 siriani sono tornati a casa dall'estero. La Siria è in stato di guerra civile dal 2011, con le forze governative che lottano contro numerosi gruppi di opposizione e organizzazioni terroristiche. La vittoria sul gruppo terroristico dello Stato islamico è stata dichiarata in Siria alla fine del 2017. Tuttavia, l'esercito siriano continua le operazioni di pulizia in alcune aree del paese. Attualmente, le priorità del paese sono la soluzione politica, il ripristino e il rimpatrio dei rifugiati. La Russia, la Turchia e l'Iran sono i garanti del regime di cessate il fuoco in Siria.