Concesso petrolio alla Corea del nord

Seoul sarà in grado di fornire ai vicini materiali proibiti per la costruzione della ferrovia interstatale. In particolare, si tratta del petrolio, che è necessario per il progetto. Con l'indebolimento del regime di sanzioni, tutti i membri del Comitato dell'ONU per le sanzioni contro la Corea del Nord hanno accettato.

La decisione di collegare le reti ferroviarie della Corea del Nord e del Sud è stata presa al vertice inter-coreano a settembre, tenutosi a Pyongyang. Inoltre, il leader nordcoreano Kim Jong-un e il suo collega sudcoreano Moon Jae Ying hanno concordato smantellamento del poligono per la prova di missili in provincia di Tonchan e dell'impianto di Yongbyon, hanno deciso dello sminamento della zona demilitarizzata al confine.