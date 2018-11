Merkel ricorda il ruolo del G20 nel risolvere problemi dell'economia mondiale e sviluppo

"Fin dalla fondazione di questo formato abbiamo dimostrato che insieme siamo in grado di risolvere i problemi dell'economia mondiale e dello sviluppo", ha detto in un messaggio video pubblicato sabato sul sito del governo del paese.

"La Germania ha beneficiato del commercio internazionale", ha aggiunto Merkel, che la prossima settimana parteciperà al vertice del G20 a Buenos Aires. Il vertice del G20 a Buenos Aires prevede la partecipazione dei leader mondiali ed è previsto dal 30 novembre e al primo dicembre.

Secondo la Merkel, gli argomenti che sono entrati nell'agenda della presidenza tedesca del G20 dello scorso anno hanno compiuto progressi.

In particolare, si tratta di questioni di lotta contro le malattie, supporto per le donne imprenditrici e investimenti per lo sviluppo in Africa. Il tema della digitalizzazione della vita sociale e dei rapporti di lavoro verrà sviluppato nell'ambito dell'incontro argentino, ha detto la Merkel.