Il personale di Amazon in diversi paesi europei ha organizzato una protesta durante il "venerdì nero".

Hanno deciso di mostrare la loro insoddisfazione in particolare in Spagna, Regno Unito, Germania e Italia, scrive The Hill.

Secondo la pubblicazione, il personale in diversi paesi ha deciso di protestare per vari motivi. Ad esempio, le persone hanno richiesto all'azienda di migliorare le condizioni di lavoro in termini di sicurezza e di aumentare i salari.