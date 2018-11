Negli Stati Uniti arrestato il fratello del presidente dell'Honduras

Secondo il servizio stampa, il presidente Hernandez è a conoscenza della situazione, ma non ha intenzione di fare niente a riguardo.

"Il caso del cittadino Juan Antonio Hernandez è uguale a quello di qualsiasi altro cittadino, il presidente e il suo governo aderiscono a posizioni, secondo le quali ognuno è responsabile delle proprie azioni e questa responsabilità non può mai essere spostata su altri", si legge in un comunicato.

Nel testo della dichiarazione non viene specificato il motivo della detenzione del fratello del presidente, tuttavia, i media parlano di coinvolgimento nel narcotraffico. Come riportato dal portale Primera Vez, il parente del presidente dell'Honduras da Miami è già stato trasferito al tribunale di New York.