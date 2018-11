Polonia, pronto il lancio del primo reattore nel 2033

È quanto emerge dal libro bianco pubblicato dal Ministero dell'Energia.

Il ministero prevede di costruire un nuovo reattore nucleare ogni due anni, portando la capacità totale a 6-9 gigawatt. Questo permetterà al paese dell'Europa orientale di ridurre la quota di carbone nella produzione di energia elettrica dall'80 per cento al 60 per cento in 12 anni e oltre al 30 per cento entro il 2040.

La Polonia auspica che entro il 2030 la quota di fonti rinnovabili nel suo mix energetico salirà al 21%. Il governo non prevede di utilizzare eolico e opterà invece per l'energia solare.