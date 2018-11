Slovacchia si oppone a Nord Stream 2

"La Slovacchia sottolinea sempre che questo non è un progetto economico, ma politico, ed è molto importante capire se qualcuno ripete costantemente che si tratta solo di un progetto imprenditoriale, non è affatto un progetto politico", ha affermato il capo dello stato al portale 112 Ucraina.

Poroshenko, a sua volta, ha aggiunto che i leader dei due paesi hanno parlato di "coordinare gli sforzi per impedire la costruzione del progetto russo politicamente motivato".

Allo stesso tempo, in ottobre, il ministro degli Esteri slovacco, Miroslav Lajcak, aveva già espresso l'opinione di Bratislava sul gasdotto. Poi ha notato che era importante per il paese che il progetto non indebolisca la sicurezza energetica europea, e che la Slovacchia, dopo la sua inaugurazione, non perda il suo ruolo di paese di transito.