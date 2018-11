La transpecie o persone che non si sentono persone

Nel mondo, molte persone non riescono a identificarsi completamente in esseri umani. Sia perché hanno un impianto cibernetico, o perché si sentono più in affinità con un animale o un oggetto, il transpecismo comincia a guadagnare visibilità nella società.

La fantascienza ha dedicato migliaia e migliaia di pagine ai cyborg. Ha immaginato gli esseri umani che incorporano la tecnologia nel proprio corpo, sia per percepire meglio il mondo circostante sia per migliorare la qualità della vita.

Questo scenario che un tempo sembrava lontano, oggi è sempre più reale. Questa nuova realtà fa sorgere una nuova domanda: sono 100% umane le persone si identificano come cyborg?

"Mi considero transpecie perché ho un nuovo senso, un nuovo organo, che non è umano, quindi sento di non essere al 100% umana e mi considero una transpecie", spiega a Sputnik Moon Ribas, artista, attivista cyborg e co-fondatrice della Transpecies Society.

La Transpecies Society è definita come "un'associazione che dà voce alle identità non umane, genera consapevolezza delle sfide affrontate dai transpecie e difende la libertà dell'auto produzione", oltre a "offrire lo sviluppo di nuovi sensi e organi".

Nel caso di Moon Ribas, è un sensore sismico, una coppia di impianti nei suoi piedi che sono collegati ai sismografi in linea e consentono di rilevare terremoti in qualsiasi parte del mondo.

Se c'è un terremoto da qualche parte nel mondo, Moon sente una vibrazione nel suo corpo. L'arte cyborg, di cui fa parte, cerca di cambiare la percezione. Quindi condivide questa realtà che percepisce grazie agli impianti attraverso la danza e le percussioni.

Moon non è sola nella Transpecies Society o nella Fondazione Cyborg. Il suo collega Neil Harbisson ha un'antenna che gli permette di percepire i colori come note musicali.Manel Muñoz ha sensori di pressione atmosferica nelle orecchie, che gli permettono di prevedere quando pioverà.

Inoltre, si sta lavorando su altri sensi. Uno è un diciassettenne che sta sviluppando un impianto per rilevare la qualità dell'aria e "scegliere il percorso meno contaminato per tornare a casa ed essere più connesso con l'aria della tua città". Un altro artista vuole ricevere i raggi cosmici e trasformarli in vibrazioni e suoni.

"Avevamo il bisogno di creare un altro concetto che non fosse transumanista, perché crediamo che il transumanesimo si concentri sugli umani e vada avanti con l'idea di migliorare l'essere umano, di essere superiore", spiega Moon Ribas sull'identità delle transpecie.

"Per noi, essere un cyborg non ha nulla a che fare con il miglioramento o il superamento, è un'altra percezione della realtà, forse per percepire il pianeta più intensamente, forse non è molto positivo per alcune persone, quindi tutto è molto relativo", aggiunge.

La Transpecies Society è stata creata per rendere visibili queste identità, dice Moon, perché ci sono molte persone che, come lei, non si identificano completamente con l'etichetta "umana". Nel caso dell'attivista cyborg, è l'unità cibernetica che le ha permesso di avere una percezione diversa.

"Sono sorpreso dal numero di persone che non si sentono al 100% umane, infatti abbiamo un modulo per coloro che vogliono diventare membri, chiediamo, da 1 a 10, quanto si sentano umani, e quasi nessuno ne segna 10, quasi sempre meno di 10", spiega il co-fondatore dell'associazione.

"Ci sono molte persone che si accorgono di avere un corpo che non li rappresenta, che sono interessati perché si sentono un animale, o un materiale, o un identità cangiante", aggiunge.

Al giorno d'oggi questo è focalizzato sul concetto di identità. Qualcosa che, secondo la portavoce della società delle transpecie, "è qualcosa di molto personale". "Il concetto di non identificare solo uomo, donna, uomo… va molto oltre, è molto personale", dice.