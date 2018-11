Il web si innamora del pizzaiolo danzante (VIDEO)

L'uomo lancia energicamente e con sicurezza l'impasto facendolo girare sulle dite e facendo vari trucchi. Sorprendentemente, la pizza rimane perfettamente integra.

L'utente del sito Reddit ha riconosciuto il cuoco e ha detto che la performance si svolge in un ristorante italiano nella città tedesca di Steinheim, e che lo stesso pizzaiolo si chiama Tony. E per tutti gli scettici che pensano che la base della pizza non sia reale o che venga aggiunto qualcosa all'impasto, alla fine Tony si metta la pizza sulla testa e l'impasto si rompe facilmente.

Se questo stuntman continuerà con lo stesso spirito, sarà in grado di raggiungere la popolarità di un altro famoso cuoco, Nusret Gokce, meglio conosciuto come Salt Bae. È diventato famoso per salare la carne con il gomito alla fine della cottura.