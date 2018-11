Al via realizzazione bacino stoccaggio acqua a Latakia su progetto russo

La Siria costruirà un bacino di stoccaggio dell'acqua vicino alla città di Ras al Basit nella provincia di Latakia su progetto di specialisti russi. Lo ha detto Hassan Nabil, il direttore del dipartimento delle risorse idriche della provincia.

"Dopo il lancio del bacino di stoccaggio dell'acqua, forniremo acqua a 40 villaggi con almeno 40.000 persone. Non ci sarà più carenza di acqua potabile e di acqua per giardini e frutteti. La costruzione si concluderà nel 2020", ha detto Nabil ai giornalisti.

Nabil ha specificato che questo serbatoio sarà creato come parte di un programma statale sulla base del quale 19 impianti simili sono stati costruiti in Siria. Il serbatoio, progettato per due milioni di metri cubi di acqua, è stato sviluppato da esperti russi e saranno utilizzati materiali russi per la costruzione dell'impianto. Si prevede di riempire il serbatoio con acqua entro un anno e mezzo.