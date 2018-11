Scotland Yard: nuovo video con Petrov e Boshirov a Salisbury

"La registrazione delle telecamere di sicurezza con i due sospetti, noti con gli pseudonimi Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, dimostra come arrivano e si muovono per Salisbury domenica 4 marzo. La foto è stata fatta al modello del flacone di profumo come presentato, mentre gli investigatori delle unità anti-terrorismo di Scotland Yard continuano le indagini", si legge in un messaggio di Scotland Yard.

La polizia ha anche richiamato tutti coloro che potevano aver visto i sospetti tra il 2 e il 4 marzo o la scatola o la bottiglia falsa del profumo Nina Ricci, segnalano nell'inchiesta. Il Ministero degli Esteri russo ha già commentato le nuove pubblicazioni.

La portavoce ufficiale Maria Zakharova ha definito i video "cortometraggi documentari sulle infrastrutture urbane di Salisbury", e la foto un'immagine "senza pretese, di plastica". Ha ironicamente affermato che le nuove "testimonianze non sa per cosa dovrebbero provocare shock".

"Non faccio più domande retoriche. Si, sostengo che il primitivo governo della signora May interrompa la Brexit e discuta del pensionamento. Troppo banale? Bene, lo sanno", ha scritto Zakharova sulla sua pagina Facebook.