Ieri il finanziere ha riferito al comitato per l'ordine pubblico e sicurezza nazionale del Parlamento canadese che Mosca sistematicamente viola le regole di organizzazione della polizia internazionale.

"Io dico al Parlamento e al governo canadese, che il Canada dovrebbe ora guidare gli sforzi per mettere in pausa il lavoro della Russia nel sistema dell'Interpol, allo stesso modo, come è stato temporaneamente fatto per i Giochi Olimpici", ha detto.

Lunedì l'ufficio del procuratore generale russo ha annunciato che l'ex revisore dei conti della fondazione Hermitage Capital Sergei Magnitsky e altri partner possibili di Browder potevano morire per "speciali sostanze chimiche con composti dell'alluminio". Questo sarebbe stato utile soprattutto a Brauder, sottolinea l'ufficio. Contro l'uomo d'affari si è aperto un nuovo caso per la creazione di una comunità criminale.

Caso Browder

William Browder, fondatore della Fondazione Hermitage Capital, finanziere internazionale, è l'ex datore di lavoro di Sergei Magnitsky, la cui morte in un carcere di Mosca ha attirato l'attenzione pubblica. Nel 2013 il tribunale della Capitale lo ha condannato a nove anni per evasione fiscale. La corte ha stabilito che Mangiassi nell'interesse di Browder tra il 1997 e 2002 ha realizzato uno schema di evasione fiscale, utilizzando imprese registrate in Calmucchia, che si trovavano sotto il controllo di Hermitage Capital. L'uomo d'affari non ha intenzione di tornare in Russia, il verdetto è stato emesso in contumacia.

Nel secondo caso, che riguarda l'evasione fiscale e fallimento intenzionale, il tribunale ha riconosciuto Browder colpevole, ma non ha inasprito la pena a nove anni, risultante dalla precedente condanna. Browder vive a Londra, Mosca ha annunciato il mandato di cattura internazionale.