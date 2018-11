Scienziati: in quali paesi sono popolari le teorie del complotto

I ricercatori dell'università di Cambridge e della società Yougov, con il sostegno della fondazione Leverhulme Trust, hanno scoperto, in che paesi sono più popolari le principali teorie di cospirazione, lo ha segnalato il Guardian.

Per sei anni, i ricercatori hanno intervistato i residenti di Francia, Germania, Gran Bretagna, Ungheria, Italia, Polonia, Portogallo, Svezia e Stati Uniti. Si è scoperto che meno alle teorie della cospirazione si interessano gli svedesi (52%), e più di tutti gli ungheresi (85%).

Negli Stati Uniti, le teorie cospirative sono supportate da più della metà della popolazione (64%) e nel Regno Unito dal 60%. In Francia, queste idee non danno pace al 76% della popolazione. Il professor John Naughton, a capo della ricerca, ha detto che un tale numero di sostenitori delle teorie indica che non esistono da sole.

"Per le persone normali è un tentativo di apportare un senso all'intricato e complesso mondo che li circonda", ha spiegato Noton.