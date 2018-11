"Ombrello protettivo" della Russia confonde i piani di Israele, dice l'analista di Haaretz

Secondo l'autore, Israele non ha smesso di fare attacchi aerei in Siria, tuttavia, a suo parere, è evidente il fatto che a causa della Russia, è in difficoltà. Il cambiamento, in particolare, è evidente per la politica più aggressiva sulla linea calda, che mira a prevenire gli incidenti aerei tra Israele e Russia, ma anche per il "comportamento aggressivo" della aviazione e della difesa contraerea sul territorio della Siria, ritiene Harel.

Ancora più preoccupante per l'autore è il crescente interesse della Russia per gli eventi in Libano. A suo parere, lo scenario peggiore riguarda l' "ombrello protettivo", che la Russia "ha aperto" sulla Siria, e che coprirà anche il Libano, il che complica ulteriormente la situazione per Israele.

Il giornalista osserva che, secondo i media arabi, Israele non infligge attacchi aerei al Libano da febbraio 2014. Giocare a scacchi con gli Hezbollah è una cosa, ma cercare di capire che cosa vuole la Russia in Siria e, forse, in Libano, è una sfida di tutt'altro ordine, conclude Harel.

La Russia ha posizionato a Damasco i complessi S-300 in risposta alla tragedia dell'aereo russo Il-20 abbattuto, una responsabilità che Mosca ha attribuito ad Israele. L'incidente aereo è stato causato per caso dalle difese aeree siriane, mentre l'aviazione israeliana le attaccava a Latakia.

Israele ha notificato alla parte russa di questo attacco aereo solo un minuto prima del suo inizio, mentendo sulla zona di impatto e non segnalando il caccia F-16. Allo stesso tempo, secondo la versione della Difesa, i piloti israeliani hanno letteralmente impedito l'atterraggio dell'Il-20. Di conseguenza, 15 militari russi sono morti.