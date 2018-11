Scoperto rimedio universale contro cancro

Gli scienziati dell'Istituto per la ricerca sul cancro nel Regno Unito hanno scoperto che lo zucchero mannosio, che viene usato come integratore alimentare, può rallentare la crescita dei tumori maligni e migliorare l'effetto della chemioterapia nei topi affetti da vari tipi di cancro. Questo è stato riportato in un comunicato stampa su EurekAlert!

Durante lo studio, il mannosio è stato aggiunto all'acqua potabile o somministrato per via orale a roditori affetti da cancro al pancreas, alla pelle o ai polmoni. Si è scoperto che lo zucchero inibisce la crescita del tumore e non causa effetti collaterali. Nella parte successiva dell'esperimento, gli animali con tumori sono stati trattati con cisplatino e doxorubicina, due farmaci chemioterapici di uso frequente. Il risultato ha mostrato che lo zucchero non solo riduce le dimensioni dei tumori, ma aumenta anche la durata della vita di alcuni topi.

Il glucosio è necessario per la crescita dei tessuti cancerosi, tuttavia il mannosio è in grado di bloccare l'apporto di carboidrati alle cellule maligne. Tuttavia, non influisce sulla capacità di assorbire il glucosio nei tessuti normali.

Gli effetti del mannosio sono stati anche testati su colture cellulari di vari tipi di cancro, tra cui la leucemia, l'osteosarcoma, i tumori ovarici e intestinali. Alcune cellule reagiscono allo zucchero, e alcune continuarono a dividersi e a crescere. Secondo gli scienziati, hanno in programma di scoprire perché il mannosio agisce selettivamente e se è efficace nel trattamento del cancro negli esseri umani.