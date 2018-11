In Siria l'aiuto inviato dai Paesi Bassi è stato utilizzato in battaglia

L'aiuto che il governo olandese ha inviato ai gruppi in Siria, è stato utilizzato dai membri di questi gruppi per il combattimento, ha rivelato una comune indagine olandese della tv NOS e del giornale Trouw.

È stato riferito che il governo, su richiesta dei media, ha pubblicato i documenti, con le informazioni in cui è testimoniato che "quasi tutte le attrezzature", consegnate dall'Olanda come aiuti, sono state utilizzate durante i combattimenti. Inoltre, nei documenti sono state segnalate informazioni riservate: il nome delle due fazioni, che hanno ricevuto l'aiuto. Secondo la NOS, i documenti in seguito non erano più disponibili per la consultazione pubblica.

I media sostengono che tra le attrezzature in dotazione erano comprese le auto che il raggruppamento ha usato per gli attacchi, computer portatili usati per scopi militari.

L'indagine sottolinea che questi dati contraddicono le dichiarazioni del Ministro degli Affari Esteri del Regno, che riferivano che le bande in Siria che hanno aiutato non avevano "natura ostile".

Nella Camera dei rappresentanti del parlamento olandese sono stati chiesti dal Consiglio dei ministri dei chiarimenti in relazione alla pubblicazione.

In precedenza, il governo olandese ha riferito di aver cessato di fornire aiuto a gruppi di opposizione e altre organizzazioni in Siria a causa dell'inefficienza del programma. Secondo loro, il programma "non ha portato i risultati attesi", mentre le truppe del presidente siriano Bashar al-Assad "presto vinceranno".

I Paesi Bassi dal maggio 2015 hanno speso per aiutare le organizzazioni in Siria circa 70 milioni di euro. Il supporto è stato ricevuto da 22 gruppi, tra cui "gruppi di opposizione moderati" in Siria, l'organizzazione "per la creazione della polizia civile" ovvero The Free Syrian Police e i "Caschi Bianchi". I Paesi Bassi non hanno fornito armi, l'aiuto è stato finalizzato all'acquisto di cibo, auto e attrezzature.