Progetto ponte di Crimea cambia a causa di ritrovamenti archeologici

La costruzione della parte ferroviaria del ponte di Crimea richiederà una revisione totale del progetto in connessione con la scoperta di un reperto archeologico inaspettato, l'antico insediamento di Manitra. Questo è indicato in un messaggio del centro di informazione del ponte di Crimea.

"Al fine di preservare tale monumento storico unico, i costruttori del ponte di Crimea cambieranno il percorso della linea ferroviaria in uno dei siti nelle vicinanze di Kerch. La strada bypasserà e non influenzerà la struttura di un antico palazzo", ha detto il centro informazioni.

Nel Ministero dei Trasporti le informazioni sui cambiamenti nel progetto sono state confermate da RBK. La fonte della pubblicazione ha notato che era già stato incaricato di sviluppare un nuovo progetto per bypassare l'insediamento storico. Il percorso è stato spostato circa 700-900 metri a sud.

"Lo spostamento permetterà agli scienziati di studiare l'oggetto e salvarlo. Per questo sarà richiesto un ulteriore lavoro di circa 300 milioni di rubli", ha detto il funzionario. Gli archeologi ritengono che lo spostamento di 700-900 metri dovrebbe essere sufficiente per non distruggere oggetti storici.

Il Ministero dei trasporti ha anche assicurato che la modifica del progetto non inciderà sui tempi di costruzione della tratta ferroviaria, la scadenza è ancora annunciata a dicembre 2019.