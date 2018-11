Meteorite distrusse antica civiltà mediorientale

Degli scienziati hanno raccolto prove che 3.700 anni fa l’impatto di un corpo cosmico nell'atmosfera distrusse insediamenti sul territorio della Giordania moderna in un raggio di 25 chilometri. I risultati dello studio sono stati presentati in un rapporto al congresso annuale delle Scuole americane di ricerca orientale.

Gli scavi nella pianura del Medio Gur a nord del Mar Morto in Giordania indicano l'esistenza di una civiltà dell'età del bronzo per almeno 2500 anni fino alla sua scomparsa improvvisa di 3.700 anni fa. Secondo le stime moderne, da 40.000 a 65.000 persone vivevano in un'area relativamente piccola.

I ricercatori hanno condotto la datazione al radiocarbonio e l'analisi dei minerali trovati nell'area. I dati hanno mostrato che 3.700 anni fa si verificò un evento catastrofico, a seguito del quale cinque insediamenti relativamente grandi e più di cento piccoli furono distrutti, e tutti i residenti locali probabilmente morirono. Le prove più complete sono state raccolte nei resti della città di Tell el-Hammam. L'analisi al radiocarbonio ha mostrato che quasi tutte le pareti di edifici fatti di mattoni di argilla sono improvvisamente e quasi istantaneamente scomparse, lasciando solo fondamenta di pietra.

Ulteriori prove di un'antica catastrofe sono le tracce di vetro sulle superfici esterne di molti frammenti di prodotti ceramici di questo periodo. Lo studio di questi pezzi ha mostrato la presenza di cristalli di zirconi (ZrSiO4), che si sarebbero dovuti formare in un secondo ad una temperatura di migliaia di gradi. Gli autori ritengono che il forte spostamento d'aria che ha accompagnato il cataclisma abbia letteralmente coperto la città con minuscole particelle minerali. Gli autori confrontano il probabile evento cosmico con l'esplosione del meteorite Tunguska in Siberia nel 1908. Li non ci furono tante vittime a causa della piccola popolazione della regione, ma l'esplosione distrusse una foresta per un'area di 2.000 chilometri quadrati.