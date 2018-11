In Russia aspettano la visita di Kim Jong-un

"Aspettiamo la visita del leader nordcoreano, ora concordiamo i tempi e il formato della visita", ha detto Kosachev giovedì in un incontro con il rappresentante speciale della Svezia addetto alla regolarizzazione della situazione nella penisola coreana Kent Kerstedt.

© REUTERS / Larry Downing Media svelano negoziati Corea del Nord e Cia

Kosachev ha sottolineato che la Russia vuole una soluzione pacifica della situazione nella penisola coreana. Secondo lui, oltre al valore globale del dialogo e della pace tra Nord e Sud Corea, questa questione ha un risvolto pratico, "perché la Corea del Nord è vicina di casa della Russia".

"La situazione nella penisola coreana è immobile, come abbiamo potuto osservare in questi ultimi anni", ha detto il capo del comitato. Tuttavia, egli ha esortato a non indulgere ulteriormente sugli sviluppi positivi per affrontare il problema coreano.

Kosachev ritiene di fondamentale importanza il ripristino del dialogo tra Pyongyang e Seul, "le autorità nordcoreane hanno contatti diretti con i paesi terzi, tra cui i "sei" negoziatori", ha detto.

I contatti tra Russia e Corea del Nord sono stati intensificati, ha aggiunto Kosachev.

"Ciò che sta accadendo nella vicenda nordcoreana-americana sta suscitando grande interesse nel mondo. Ma non bisogna sottovalutare ciò che sta accadendo e tra Corea del Nord e Russia, così come con la Cina", ha detto il senatore.

© AP Photo / Wong Maye-E Corea del Nord, espulso cittadino Usa detenuto per ingresso illegale nel paese

Kosachev ha anche ricordato che, nell'ambito della sessione autunnale si è svolta la visita della portavoce Valentina Matvienko in Corea del Nord. A settembre, Matvienko ha visitato la Corea del Nord, all'inizio di ottobre la Corea del Sud.

Secondo Kosachev, Mosca promuove attivamente i contatti delle delegazioni delle due Coree, quando la Russia è a capo di eventi internazionali.

In precedenza Matvienko ha riferito che ha mandato al leader nordcoreano Kim Jong-Un un messaggio del Presidente della Federazione russa, Vladimir Putin. Secondo lei, in risposta, il leader della Corea del Nord ha detto che conferma di voler andare in visita ufficiale in Russia. Putin ha dichiarato che Kim Jong-Un potrebbe visitare la Russia in qualsiasi momento conveniente.