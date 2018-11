Intelligenza artificiale impara a diagnosticare malattie guardando radiografie (VIDEO)

Gli scienziati hanno spiegato che la loro intelligenza artificiale può identificare in pochi secondi delle malattie analizzando le radiografie. Dopo la valutazione, l'algoritmo produce una conclusione che corrisponde ai risultati di radiologi professionisti.

Durante lo studio, gli esperti hanno addestrato l'algoritmo a comprendere 14 diverse patologie. Nel caso di dieci malattie, l'algoritmo ha mostrato risultati paragonabili all'analisi di medici, in altri tre casi i suoi indicatori erano peggiori. In un caso i risultati dell'IA sono stati più accurati delle conclusioni degli esperti.

"Il nostro compito è quello di portare l'algoritmo alla perfezione in modo che possa scansionare in modo affidabile e rapido un'ampia gamma di immagini mediche per cercare segni di malattie senza l'aiuto di radiologi professionisti", hanno spiegato gli sviluppatori.

Certo, per i dottori stessi questa non è una buona notizia, dato che potrebbero essere sostituiti dai robot. Ma gli inventori sostengono che non causerà gravi danni e tutti continueranno a lavorare.

Algoritmi come CheXNeXt un giorno potranno aiutare i medici a diagnosticare le malattie rapidamente senza dover passare troppo tempo a consultare altri medici. Inoltre, la loro installazione aiuterà gli ospedali con una carenza di specialisti.

Per l'apprendimento gli specialisti hanno impiegato circa 112.000 radiografie. Quindi una commissione di tre radiologi ha analizzato un set di 420 immagini per 14 patologie. Le loro conclusioni sono servite da dati di controllo per ciascuna scansione.

Questi dati sono stati confrontati con le risposte dell'IA. Dopo la conclusione, gli esperti hanno esaminato le risposte e hanno fornito la loro valutazione dell'algoritmo.

Ci sono volute in media tre ore per i medici per analizzare 420 immagini. L'algoritmo ha scansionato tutto e fatto le diagnosi in 90 secondi.