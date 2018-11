Duma di stato adotta progetto legge sull'entrata senza visti per tifosi Euro 2020

Nella riunione plenaria di giovedì, la Duma di stato ha approvato in prima lettura un progetto di legge che prevede l'ingresso degli spettatori agli Europei di calcio 2020 in Russia senza visto.

Il documento riguarda la preparazione e lo svolgimento delle partite di campionato in Russia. Secondo il testo della bozza, si prevede che gli spettatori di Euro 2020 entreranno in Russia senza avere bisogno di visti su documenti di identità validi, e i volontari UEFA entreranno sulla base di normali visti umanitari.

Inoltre, si propone di fornire agli spettatori del Campionato Europeo 2020 il diritto di viaggiare liberamente all'interno di San Pietroburgo e nella regione di Leningrado su strada (tranne che per i taxi leggeri) nel traffico urbano e suburbano, trasporto elettrico terrestre e trasporto ferroviario suburbano sui percorsi UEFA, in metropolitana dalle 00.00 della notte nel giorno della partita di Euro 2020 fino alle 12.00 del giorno successivo.

Inoltre, il governo russo propone di fornire l'autorità per stabilire una procedura accelerata e semplificata per il rilascio di permessi per lavoratori stranieri, inviti per entrare nella Federazione Russa, permessi di lavoro e brevetti a cittadini stranieri e apolidi coinvolti nelle attività della UEFA, dell'Unione Calcio Russa e delle strutture organizzative locali, sulla base di un contratto di lavoro o di un contratto civile per l'esecuzione del lavoro.

"Il progetto di legge non prevede l'istituzione di una procedura accelerata e semplificata per il rilascio di permessi per lavoratori stranieri, inviti a entrare nella Federazione Russa, permessi di lavoro e brevetti a cittadini stranieri e apolidi dipendenti di federazioni nazionali di calcio, poiché le attività di tali persone sono conformi legislazione nazionale straniera", si legge nella nota esplicativa del progetto.

Le partite della parte finale di Euro 2020 si terranno in 12 città europee, tra le quali San Pietroburgo. Lo stadio sull'isola Krestovsky nella capitale settentrionale ospiterà tre partite del gruppo B, così come una partita nella fase dei quarti di finale.