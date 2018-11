Trump mette in dubbio riscaldamento globale a causa del freddo negli Stati Uniti

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha messo in dubbio il riscaldamento globale a causa del freddo imminente negli Stati Uniti.

Giovedì, nel nord-est degli Stati Uniti, si prevede un raffreddamento significativo, la temperatura sarà inferiore al normale per questa stagione. Quindi, a Boston e Filadelfia, venerdì sera, si prevedono fino a -9°C, e a New York —7°C.

"Un'ondata di freddo brutale e prolungata potrebbe infrangere tutti i record. Cos'è successo al riscaldamento globale?" ha scritto Trump su Twitter.

I repubblicani e Trump mettono in discussione la teoria del cambiamento climatico globale, a cui la maggior parte dei climatologi aderisce. Secondo questa teoria, la temperatura sul pianeta è aumentata negli ultimi secoli a causa di una serie di fattori, molti dei quali associati all'attività umana. Le forti fluttuazioni climatiche, inclusi sia il riscaldamento e il raffreddamento insoliti, non contraddicono questa teoria. Allo stesso tempo, gli scienziati ritengono che sulla base dei singoli fenomeni naturali sia impossibile trarre conclusioni sul clima globale per il futuro.